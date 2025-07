CorSport – “Calciomercato Palermo, idea Barba. E c’è Peda”

Augello sarà il primo acquisto della campagna estiva del Palermo. Sono da sbloccare gli affari già definitivi di Elia e Palumbo, poi il d.s. Osti potrà concentrarsi sugli altri obiettivi di mercato.

Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, sottolinea che servono almeno due elementi in difesa. Sul centrodestra, i nomi in ballo sono sempre Marcandalli, Giorgini e Cistana. Sul centrosinistra, invece, l’idea era un giovane in alternativa a Ceccaroni, ma c’è anche l’ipotesi Federico Barba, che Inzaghi ha allenato al Benevento e che si è svincolato dagli svizzeri del Sion.

Nel pacchetto arretrato ci sarà Patryk Peda, corteggiato dalla Juve Stabia. Il polacco può agire in ruoli diversi e dovrebbe ricevere più fiducia. Inzaghi lo seguirà con grande attenzione in ritiro.





