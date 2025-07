GP Silverstone in tv e streaming: orario, dove vederlo, canale / Formula 1

La F1 va in scena con il GP di Silverstone (Regno Unito). Ma dove vedere la gara in diretta tv e streaming? A che orario comincia?

Pole a sorpresa per Max Verstappen, che dopo un venerdì complicato piazza il miglior tempo in qualifica. Alle sue spalle le due McLaren: secondo Oscar Piastri, leader del Mondiale, terzo Lando Norris, suo compagno e diretto rivale per il titolo. Qualifiche deludenti per le due Ferrari, che si posizionano in terza fila: quinto Hamilton, sesto Leclerc, nonostante un venerdì incoraggiante che faceva sperare nella prima fila.

Nel Mondiale Piloti comanda Piastri con 216 punti, davanti a Norris a 201. Più staccato Verstappen a 155. La prima Ferrari è quella di Leclerc, quinto con 119 punti, seguito da Hamilton, sesto a 91.





Nel Mondiale Costruttori, McLaren è prima con 417 punti, mentre dietro è bagarre: Ferrari 210, Mercedes 209, Red Bull 162.

Dove vedere la gara in tv e streaming? Info, canale, orario, diretta

La diretta tv sarà su Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky), domenica 6 luglio alle ore 16.00. Il live streaming di Sky sarà disponibile anche su NOW (vedi QUI) e sul servizio Sky Go. In chiaro su TV8 la gara sarà visibile in differita dalle ore 19.00 (canale 8 del digitale terrestre e Tivùsat; 125 della piattaforma Sky – QUI lo streaming gratis di tv8).

NOTA BENE: l’offerta del servizio streaming ufficiale della Formula 1 può variare da Paese a Paese e – in alcune località – non comprendere le dirette dei weekend di gara (VEDI QUI).