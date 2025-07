Delio Rossi torna in panchina, sarà il nuovo allenatore del Foggia

Delio Rossi torna sulla panchina del Foggia. L’esperto tecnico, ex Palermo, è stato scelto per guidare nuovamente i rossoneri, a tre stagioni di distanza dalla sua ultima esperienza in Puglia. Proprio sotto la sua guida, il Foggia fu protagonista di una straordinaria cavalcata nei playoff, interrotta soltanto da una finale doppia e molto discussa persa contro il Lecco.

Rossi ha incontrato il presidente Canonico e tra le parti è stato trovato l’accordo per un contratto annuale, senza opzioni di rinnovo. I contatti con il club, in realtà, non si erano mai del tutto interrotti e il rapporto personale è sempre rimasto solido.

La scelta di puntare nuovamente su Rossi risponde all’esigenza di ricostruire e rilanciare il progetto tecnico, ma anche di riaccendere l’entusiasmo di una tifoseria ambiziosa. Il suo ritorno ha un valore simbolico profondo e rappresenta un segnale forte alla piazza: alla guida ci sarà un allenatore di esperienza, con un passato importante su panchine di Serie A come Lazio, Fiorentina, Palermo e Sampdoria.





Il legame con Foggia tra campo e panchina

Delio Rossi indossato la maglia del Foggia da calciatore tra il 1981 e il 1987. sua esperienza da giocatore in Puglia ha rappresentato una tappa importante della sua carriera, non solo per la continuità sul campo, ma anche per il legame umano instaurato con l’ambiente foggiano.

Dopo il ritiro, Rossi è tornato a Foggia da allenatore nella stagione 1995-1996. Il tris è arrivato nel 2023, un ritorno atteso, 27 anni dopo la sua prima esperienza sulla panchina dei satanelli. Sotto la sua gestione, il Foggia chiude la stagione regolare al quarto posto e compie un percorso esaltante nei playoff di Serie C: supera il Potenza nel secondo turno, poi ribalta clamorosamente il 4 – 1 dell’andata contro l’Audace Cerignola nel primo turno nazionale, elimina il Crotone nel secondo e infine il Pescara ai rigori in semifinale.

In finale, però, si arrende al Lecco, sconfitto sia all’andata (1 – 2 allo “Zaccheria”) che al ritorno (3 – 1 al “Rigamonti-Ceppi”). Il 20 giugno, al termine di una stagione intensa, Rossi annuncia in conferenza stampa la decisione di lasciare la panchina, spiegando che si tratta di una scelta personale.

