Calciomercato Catania: piace Tonin, opzione Donnarumma per la fascia

Il Catania continua a muoversi sul mercato. Tra gli obiettivi principali c’è Riccardo Tonin, centravanti classe 2001 di proprietà del Pescara. Dopo aver trascinato gli abruzzesi in Serie B con quattro reti nei playoff, il giovane attaccante ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie C. Oltre ai rossazzurri, anche Trapani, Ascoli, Audace Cerignola, Monopoli e Cittadella hanno mostrato interesse. Il Pescara, però, vuole prima valutarlo nel ritiro estivo con il nuovo tecnico Vivarini, prima di prendere una decisione sul suo futuro.

Nel frattempo, il club etneo guarda anche al rinforzo per la fascia sinistra, soprattutto se dovesse partire Armando Anastasio. I nomi più seguiti per prendere il suo posto sono quelli di Luca Russo dell’Audace Cerignola, Luca Villa svincolato dal Padova e Daniele Donnarumma. Quest’ultimo è un profilo già conosciuto da Mimmo Toscano, che lo ha allenato a Cesena.

Tiene banco la situazione legata ad Alessio Tribuzzi. L’esterno offensivo dell’Avellino è finito nel mirino di diverse squadre, con il Vicenza che sembra aver accelerato i tempi rispetto a Catania e Audace Cerignola. La trattativa tra i biancorossi e l’Avellino sarebbe ben avviata, anche se non ancora in fase conclusiva. Il Catania resta comunque alla finestra, pronto a rilanciare per provare a portare l’esterno classe 98. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire il futuro del giocatore.





