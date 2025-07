Serie B, si muovono le neopromosse: Avellino su Insigne e Tutino. Al Pescara piace Moro

Le neopromosse in Serie B attive sul mercato. I club provenienti dalla Serie C stanno cercando calciatori di categoria per provare a disputare un campionato tranquillo e riuscire a centrare la permanenza con una salvezza tranquilla.

L’Avellino pensa a rinforzare l’attacco: il club campano avrebbe messo gli occhi su Roberto Insigne del Palermo, ai margini del progetto rosanero, e su Gennaro Tutino, calciatore ex rosa in forze alla Sampdoria.

Anche il Pescara cerca un attaccante di categoria: gli abruzzesi guardano in casa Sassuolo, appena promosso in Serie A, nella speranza di convincere Luca Moro a rimanere in categoria e sposare il progetto di Vivarini.





Il mercato della Virtus Entella è in divenire, dato che è fresca la firma del nuovo allenatore, vale a dire Andrea Chiappella. Stesso discorso per il Padova, che ha pensato prima ai rinnovi di contratto.