Palermo – Manchester City, ci siamo: amichevole di lusso al “Barbera” il 9 agosto

Palermo – Manchester City si farà. Mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare, poi l’amichevole di prestigio sarà ufficializzata. Il test tra le due squadre appartenenti alla galassia City Football Group è in programma per sabato 9 agosto, alle ore 21, allo stadio “Renzo Barbera”. Un appuntamento attesissimo che impreziosirà il calendario estivo dei rosanero.

Il clou della preparazione sarà proprio questa sfida suggestiva contro il Manchester City, capofila del gruppo CFG, che controlla anche il club siciliano. Il Palermo debutterà ufficialmente il 16 agosto in Coppa Italia contro la Cremonese, mentre lo stesso giorno il City di Guardiola esordirà in Premier League contro il Wolverhampton. L’amichevole si collocherà dunque come grande evento internazionale, alla vigilia dell’inizio della stagione.

Tante amichevoli in programma

Il calendario dei test estivi del Palermo è particolarmente ricco, con cinque partite programmate durante il ritiro in Valle d’Aosta. Si comincerà mercoledì 17 luglio con una sgambata contro una selezione locale valdostana. Sabato 20 luglio è invece prevista la sfida contro il Paradiso, formazione militante nella terza divisione svizzera.





Il programma proseguirà mercoledì 24 luglio con il match contro il Sondrio, squadra di Serie D, e sabato 27 luglio contro il Bra, formazione piemontese che milita in Serie C. Il ciclo di amichevoli in ritiro si concluderà martedì 30 luglio con l’Annecy, club francese di Ligue 2 reduce da un buon sesto posto in campionato.

City connection: non è la prima, ma questa è un’altra storia

Non sarebbe la prima volta che il Palermo affronta una squadra della galassia City Football Group: il 23 marzo 2024, infatti, i rosanero sconfissero 2 – 1 il Lommel, club belga del CFG. Ma la sfida al Manchester City rappresenta un’altra dimensione: per prestigio tecnico, esposizione mediatica e caratura dell’avversario.

Un appuntamento che promette di avere un impatto mediatico enorme, a livello nazionale e internazionale. Un’occasione imperdibile per la nuova squadra guidata da Inzaghi, che potrà misurarsi con una vera e propria corazzata del calcio mondiale. Ma sarà soprattutto una festa per i tifosi palermitani: un’opportunità unica per vedere dal vivo, al “Barbera”, alcuni dei calciatori più forti e ammirati del pianeta.

LEGGI ANCHE

CITY GROUP, TRE ANNI DI PALERMO