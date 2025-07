GdS – “Palermo, una missione (quasi) centrata e un’altra da costruire”

“Un primo assaggio c’è stato per il saluto di Pippo Inzaghi, ma il vero termometro dell’entusiasmo sarà la campagna abbonamenti“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia sottolinea che i 13.680 che l’anno scorso avevano dato fiducia ai rosanero da oggi potranno rinnovare la loro tessera. Numeri che potrebbero essere replicati e addirittura superati.

Superare il dato degli abbonati della passata stagione significherebbe che la missione per riconquistare i tifosi è andata in porto. E gran parte del merito sarebbe da attribuire alla scelta di Inzaghi, che ha risvegliato una passione che era stata maltrattata dalla gestione Dionisi. Contemporaneamente, va preparata l’altra missione: la conquista della Serie A.

Sono giorni decisivi per rinforzare l’organico, Inzaghi si aspetta qualche rinforzo già in ritiro. Augello ci sarà, forse anche Palumbo. Dopo toccherà a tutti gli altri e a un rebus: il portiere. In ritiro si va con Gomis e Desplanches, ma nessuno dei due è destinato a fare il titolare. Ecco perché risolvere questo dilemma prima possibile non sarebbe male.





