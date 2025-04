Il Padova torna in Serie B dopo sei anni: è ufficiale la promozione

È ufficiale anche la terza promozione dalla Serie C alla Serie B: dopo l’Entella e l’Avellino, anche il Padova conquista matematicamente la cadetteria. Decisivo, per i biancoscudati, il pareggio a reti bianche in trasferta contro il Lumezzane. Perde addirittura 3 a 1 il Vicenza in casa del Trento, non riuscendo dunque in una rimonta che sarebbe stata incredibile.

Possono così partire i festeggiamenti per la squadra di mister Andreoletti, protagonista di un finale di stagione gestito con grande lucidità. Un traguardo tutt’altro che scontato, soprattutto considerando che nel corso del campionato il Padova aveva perso un vantaggio maggiore di 10 punti lasciando, per poco tempo, il primo posto proprio al Vicenza.

Determinante, in questo senso, è stato il clamoroso scivolone dei lanieri alla 36esima giornata, con la sconfitta sul campo della Virtus Verona che ha vanificato quanto di buono costruito fino a quel momento. Un’occasione che il Padova non si è lasciato sfuggire, riconquistando la vetta con il successo esterno contro la Triestina e dando continuità con i tre punti ottenuti contro la già retrocessa Union Clodiense. La capolista veneta chiude dunque il campionato a quota 88 punti in classifica.





I biancoscudati sfatano così il ‘tabù’ promozione degli ultimi anni. Nella stagione 2021/22, sotto la guida di Massimo Oddo, il Padova aveva sfiorato la Serie B chiudendo secondo alle spalle del Südtirol (a soli cinque punti di distanza) e venendo poi sconfitto in finale playoff dal Palermo di Baldini. Nell’annata 2023/24, invece, il sogno si era infranto per appena tre punti di ritardo dal Mantova nella regular season, e successivamente ai quarti di finale dei playoff.

Numeri alla mano, i biancoscudati hanno meritato la promozione: 26 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, miglior attacco del girone A con 65 gol realizzati e 16 centri stagionali per Bortolussi, terzo miglior realizzatore del girone. Il Padova può dunque finalmente festeggiare il ritorno in cadetteria, a distanza di sei anni dall’ultima apparizione (stagione 2018\19).

LEGGI ANCHE

VAR PEGGIORE IN CAMPO, E’ ORA DI CAMBIARE

IL PISA ‘PRENOTA’ LA SERIE A