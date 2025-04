Bari – Palermo, gol annullato a Pohjanpalo: l’arbitro Bonacina non convince

Ancora una volta il Palermo si ritrova penalizzato da decisioni arbitrali discutibili. Anche la partita contro il Bari è stata condizionata da un episodio quantomeno controverso: il gol annullato a Pohjanpalo al 38’ del primo tempo.

La dinamica dell’azione

Ranocchia batte un calcio d’angolo dalla sinistra. La palla arriva sul secondo palo, dove Pohjanpalo è il più lesto di tutti e insacca di testa a porta vuota. Tuttavia, l’arbitro Bonacina interviene immediatamente, fischia e annulla la rete.

Il motivo? Poco prima, il portiere del Bari, Radunovic, era finito a terra e Bonacina ha ritenuto che ci fossero gli estremi per assegnare un fallo. I replay chiariscono la situazione: Radunovic cade dopo un contatto con Magnani, che a sua volta era stato vistosamente trattenuto in area e, in maniera del tutto involontaria, ostacola il portiere.





Il VAR Pairetto e l’AVAR Maggioni hanno analizzato l’azione ma non hanno ritenuto necessario richiamare l’arbitro per un on-field review. Resta dunque forte il dubbio: Magnani subisce una trattenuta evidente, situazione che avrebbe potuto portare all’assegnazione di un rigore per il Palermo, e non appare esserci alcun fallo sul portiere, anche perché il difensore rosanero era intento a protestare e non stava nemmeno guardando Radunovic.

I precedenti con Bonacina

Non è la prima volta che Bonacina finisce al centro delle polemiche arbitrali legate al Palermo. Nella sfida contro il Pisa, persa dai rosanero per 1-2, l’arbitro aveva ignorato una vistosa trattenuta di Canestrelli su Le Douaron: un fallo da ultimo uomo che avrebbe dovuto portare all’espulsione del difensore della squadra di Inzaghi.

