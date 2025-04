Calvarese: “Gol annullato a Pohjanpalo? Scelta incomprensibile”

Uno degli episodi più controversi della partita è stato senza dubbio il gol annullato a Pohjanpalo. Al 38° minuto del primo tempo, infatti, il Palermo era passato in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il finlandese è stato il più veloce a colpire di testa, ma la rete è stata annullata per un presunto fallo di Magnani su Radunovic. Tuttavia, pochi istanti prima, il difensore rosanero era stato travolto da Obaretin.

A commentare l’episodio è stato l’ex arbitro Calvarese, che ha dichiarato: “Io credo che il motivo dell’annullamento sia l’ ‘inciampo’ di Radunovic su Magnani. Per come la vedo io, ci sono solo due opzioni: o è rigore per il Palermo, oppure è un gol regolare. Di certo, fischiare un fallo in attacco è una decisione incomprensibile.”

Non è la prima volta che il Palermo si trova penalizzato da decisioni arbitrali prese dal direttore di gara Bonacina. Già nella partita di fine gennaio contro il Pisa, l’arbitro era finito al centro delle polemiche per non aver fischiato un evidente fallo da ultimo uomo di Canestrelli su Le Douaron.





