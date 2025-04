Longo esulta: “Complimenti ai miei ragazzi, vinta una gara tosta”

Colpo allo scadere del Bari, che supera il Palermo grazie a un colpo di testa vincente di Simic nel finale. Una vittoria importante per i biancorossi, che conquistano tre punti pesanti in chiave playoff. A commentare la prestazione è il tecnico dei pugliesi, Moreno Longo, che si è detto soddisfatto della prova dei suoi.

“Faccio i complimenti ai ragazzi. Conoscevamo il valore del Palermo e sapevamo che sarebbe stata una sfida tosta. Stiamo costruendo un percorso per affrontare queste partite con l’atteggiamento giusto. Ora dobbiamo resettare e pensare subito alla prossima. Stiamo crescendo anche dal punto di vista mentale: fa parte del nostro cammino, ma il nostro approccio deve restare sempre questo“, ha dichiarato.

Longo ha parlato anche degli obiettivi e del finale di stagione: “Abbiamo un approccio sempre positivo. Non abbassiamo mai la testa, indipendentemente da ciò che si dice fuori. Puntiamo sempre al massimo. Ci manca ancora qualcosa nella gestione dei momenti di difficoltà, ma ci arriveremo. Non sono un integralista, anche perché gli avversari ci studiano: ci adatteremo in base a chi abbiamo di fronte”.





