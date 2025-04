Il Palermo non centra la terza vittoria consecutiva, anzi perde nel finale: al San Nicola vince il Bari al termine di una partita equilibrata. Per i galletti in rete Maggiore e Simic nel finale, per i rosa il solito Pohjanpalo. Il finlandese avrebbe anche segnato un secondo gol, annullato inspiegabilmente dall’arbitro.

Gli highlights del match

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE DICHIARAZIONI DI DIONISI





LA CRONACA DEL MATCH