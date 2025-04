Dionisi: “L’episodio del gol annullato ci ha penalizzati. I cambi? Matteo era stanco”

Niente tris di vittoria. E arriva un’altra dolorosa sconfitta nel finale. Il Palermo cede in casa del Bari e perde un’occasione per migliorare la sua classifica in chiave playoff. Dionisi, nel post gara, ha puntato i riflettori su sul gol annullato a Pohjanpalo. “Non so cosa dire. Dobbiamo accettare un episodio che ci ha penalizzato“.

“Non è stata una prestazione in linea con le precedenti – dice Dionisi -, nel secondo tempo li abbiamo contenuti meglio ma nel primo siamo stati compassati e abbiamo concesso dei contropiedi che non mi sono piaciuti. Poi, abbiamo preso subito gol in un momento in cui nessuno stava attaccando. Sicuramente un passo indietro sul piano del gioco”.

“Non credo che la vittoria contro il Sassuolo ci abbia penalizzato, sapevamo che questa partita andava preparata in un certo modo. Ne avevamo parlato. Purtroppo siamo un po’ corti in alcuni reparti, quindi siamo costretti a spostare e ad adattare giocatori in altri ruoli. Per i cambi ho atteso perché stavamo tenendo bene il campo, ma Matteo era stanco”.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH