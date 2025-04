(AGGIORNATO IL 24 APRILE, ORE 11.57). Ecco le probabili formazioni di Catanzaro – Palermo, match valido per la 35a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 27 aprile, alle ore 15, stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro):

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Ilie, Quagliata; Iemmello, Biasci.

Indisponibili: D’Alessandro, Situm, Pagano





Squalificati: Pittarello

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Di Francesco

Squalificati: /

Pochi dubbi per Dionisi in vista della partita contro il Catanzaro. La formazione dovrebbe essere quella che sarebbe dovuta scendere in campo nel match di Pasquetta contro la Carrarese. Ceccaroni e Nikolaou hanno avuto già tempo per allenarsi e trovare la migliore condizione. Torna a disposizione Segre, che ha scontato il turno di squalifica. Confermato il modulo 3-4-2-1.

DIFESA

Tra i pali viene confermato Audero. In difesa, il rientro di Ceccaroni dal primo minuto permette di ricostruire il terzetto arretrato che aveva trovato continuità prima della trasferta di Bari. A completare il reparto ci saranno Baniya, schierato sul centrodestra, e Magnani, che riprende il suo posto al centro della linea difensiva. Con il ritorno di Ceccaroni, Blin potrà essere avanzato a centrocampo.

CENTROCAMPO

Blin torna a occupare il suo ruolo naturale a centrocampo, dopo essere stato impiegato come centrale difensivo nella gara precedente. Al suo fianco viene confermato Gomes, punto fermo della mediana. Sulle corsie laterali non ci sono grandi sorprese: Pierozzi agirà a destra, mentre sulla sinistra ci sarà Lund.

ATTACCO

Segre, rientrato dalla squalifica, è largamente favorito su Verre per un posto sulla trequarti. In attacco, Brunori agirà sulla sinistra a supporto dell’unica punta, l’insostituibile Pohjanpalo.

