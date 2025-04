Catanzaro – Palermo, arbitra Feliciani: precedenti positivi con i rosa

È Ermanno Feliciani della sezione di Teramo l’arbitro scelto per Catanzaro – Palermo, gara valida per la 35a giornata di Serie B, in programma domenica 27 aprile alle ore 15. Non ci sono precedenti in stagione con i rosa, ma in generale sono positivi.

Feliciani non arbitra il Palermo dalla stagione 2022/23. Il ‘fischietto’ abruzzese ha diretto la sfida vinta dai rosa contro l’Ascoli per 1 – 2, poi il pareggio 3 – 3 col Pisa. In generale altri due precedenti positivi: il primo è Palermo – Bari del 23 dicembre 2020 (quello del gol di Lucca su punizione), terminato per 1 – 1; il secondo è Palermo – Feralpisalò 1 – 0 (semifinale di ritorno dei playoff di Serie C).

Capaldo e Ricciardi sono stati scelti come assistenti. Recchia è il quarto uomo. Accanto al Var Ghersini c’è Volpi come Avar.





La designazione completa

CATANZARO – PALERMO Domenica 27/04 h. 15.00

FELICIANI

CAPALDO – RICCIARDI

IV: RECCHIA

VAR: GHERSINI

AVAR: VOLPI

