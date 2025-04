Il Giorno – “Monza, si pensa all’anno prossimo: idea Dionisi per la panchina”

Il Monza si prepara a voltare pagina dopo una stagione profondamente negativa, destinata a concludersi con la retrocessione in Serie B. I vertici del club brianzolo, intenzionati a risalire subito nella massima serie, sono già al lavoro per costruire un nuovo progetto tecnico. Tra le priorità, naturalmente, c’è la scelta dell’allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato cadetto. L’addio ormai certo di Alessandro Nesta apre la strada a nuove soluzioni, e nelle ultime ore è emerso con forza un nome nuovo che potrebbe diventare centrale per la rinascita biancorossa.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giorno, il Monza avrebbe messo gli occhi su Alessio Dionisi, attuale tecnico del Palermo. L’allenatore sta conducendo la formazione rosanero verso i playoff, ma il futuro sulla panchina siciliana non appare affatto definito. I risultati altalenanti e un feeling mai nato con la piazza potrebbero spingere Dionisi a valutare nuove opportunità. Il profilo dell’ex tecnico di Empoli e Sassuolo piace particolarmente all’amministratore delegato Adriano Galliani.

Dionisi rappresenta per il Monza una figura perfettamente in linea con il progetto di rilancio: un tecnico giovane ma già esperto. Il club brianzolo, desideroso di ritrovare subito competitività, sembra orientato verso un allenatore capace non solo di vincere, ma anche di costruire nel tempo una squadra solida e riconoscibile. Le incognite sul futuro di Dionisi a Palermo potrebbero quindi trasformarsi in una concreta opportunità per la società lombarda.





Oltre a Dionisi, il Monza sta valutando altri profili, tra cui spicca quello di Fabio Pecchia, autentico specialista della Serie B. Il tecnico, reduce dalla promozione in A con il Parma, vanta già successi simili con Cremonese ed Hellas Verona, il che lo rende uno dei nomi più ambiti sul mercato. Tuttavia, la stima di Galliani nei confronti di Dionisi potrebbe fare la differenza. La scelta definitiva sarà dettata anche dagli sviluppi di fine stagione e dai possibili intrecci di mercato, ma è chiaro che il Monza vuole farsi trovare pronto.

LEGGI ANCHE

PALERMO, ORA 10 PARTITE IN 35 GIORNI