Desplanches: “Molto felice di giocare nel Palermo, posso continuare a migliorare”

Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo e della Nazionale Under 21, è stato intervistato per i canali ufficiali della Nazionale e ha parlato del suo percorso in rosanero, del futuro con la maglia Azzurra e dell’esperienza vissuta al Mondiale Under 20, quando ha vinto il premio come miglior portiere della competizione nonostante la sconfitta in finale.

“Ho mosso i primi passi a Novara, nella scuola calcio Sparta Novara, poi sono passato all’Inter Primavera, al Milan Primavera e infine al Vicenza. Scendere in Serie C poteva sembrare un passo indietro, ma è stato fondamentale per la mia crescita. Oggi sono molto felice di giocare nel Palermo, qui sento di poter continuare a migliorare e dare il massimo”, dice Desplanches .

Desplanches parla anche del percorso con la Nazionale U20: “Ho avuto l’onore di disputare il Mondiale, vivendo un’esperienza straordinaria che ci ha portati fino alla finale, anche se purtroppo l’abbiamo persa. Eravamo un gruppo fantastico: abbiamo giocato bene per tutto il torneo e non abbiamo rimpianti”.





“Il mio idolo è sicuramente Gianluigi Buffon, che per me, e credo per molti, rappresenta il portiere più forte della storia. Oggi l’eredità da estremo difensore della Nazionale l’ha raccolta Gigio Donnarumma. Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui ai tempi della Primavera del Milan, ed è davvero un portiere straordinario”, dice.

