Trapani – Casertana, vietata la vendita dei biglietti ai residenti della provincia campana

Il Prefetto di Trapani ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Caserta per motivi di ordine pubblico. La sfida in programma al “Provinciale”, decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre, si disputerà dunque senza la presenza della tifoseria ospite.

Il Trapani ha davanti a sé l’ultima occasione per centrare i playoff: con 41 punti e l’undicesimo posto in classifica, i granata inseguono il Giugliano, attualmente ottavo a quota 43. Nella giornata conclusiva, i campani affronteranno il Benevento, battuto proprio dagli uomini di Aronica nell’ultimo turno.

Dall’altra parte, la Casertana arriva in Sicilia con un solo obiettivo: la vittoria. I tre punti garantirebbero la salvezza diretta, a patto che il Messina non batta la JuveU23. Altrimenti, tutto sarebbe rimandato ai playout, che decreteranno l’unica retrocessione del girone – Taranto e Turris sono state escluse nel corso della stagione. -. Attualmente il margine tra Casertana e Messina è di sette punti e, per evitare gli spareggi, dovrà salire ad almeno otto.





