Palermo, che ‘tour de force’: per andare in A dovrà giocare 10 partite in 35 giorni

Il calendario del Palermo subisce una svolta importante. A causa dei rinvii delle gare contro la Carrarese – per la scomparsa di Papa Francesco – e contro il Catanzaro (seppur posticipata solo di un giorno), i rosanero si preparano ad affrontare un vero e proprio tour de force a partire da domenica 27 aprile, data in cui è stata riprogrammata la sfida con i calabresi, che potrà dire tanto in ottica playoff.

Come cambia il calendario

Il Palermo tornerà dunque in campo domenica 27 aprile alle ore 15 per la trasferta contro il Catanzaro di Fabio Caserta, potendo approfittare di un ‘riposo’ prolungato di 16 giorni dal match di Bari – quasi come se ci fosse stata una sosta -. Il giorno successivo ci sarà la ripresa degli allenamenti, con appena tre giorni a disposizione per preparare la gara casalinga contro il Südtirol, in programma giovedì 1 maggio al “Barbera”. Gli altoatesini, invischiati nella lotta per non retrocedere, arriveranno in Sicilia alla ricerca di punti salvezza.

Appena 72 ore più tardi, domenica 4 maggio, il Palermo sarà di nuovo in campo, stavolta in trasferta contro il Cesena dell’ex Michele Mignani. Anche questo incontro, come quello col Catanzaro, rappresenta uno scontro diretto in chiave playoff.





La stagione regolare si chiuderà infine con due partite casalinghe: la prima contro il Frosinone, anticipo della 37a giornata fissato per venerdì 9 maggio alle 20.30; la seconda contro la Carrarese, in programma per martedì 13 maggio con orario ancora da definire. Sia i ciociari che gli apuani potrebbero arrivare a questi appuntamenti con la salvezza già acquisita, e quindi senza pressioni di classifica.

Playoff “in apnea”

Con il rinvio dell’intera 34a giornata a metà maggio, si apre un nuovo nodo legato al calendario: le date d’inizio dei playoff saranno necessariamente riprogrammate. La fase finale della stagione sarebbe dovuta iniziare il 15 e 16 maggio con i turni preliminari – sesta contro settima e quinta contro ottava, in gara secca – ma tutto sarà posticipato di qualche giorno. Le uniche date attualmente confermate restano quelle delle finali: l’andata è in programma per il 29 maggio, mentre il ritorno si giocherà il 2 giugno.

Alla luce di questo scenario, è inevitabile che i rosanero, tra trasferte e impegni ravvicinati, avranno pochissimo tempo per allenarsi e preparare al meglio le partite. Serviranno quindi energie fisiche e mentali non indifferenti per affrontare un calendario così intenso, cercando al tempo stesso di trasformarlo in un’opportunità, magari sfruttando l’entusiasmo proprio come accadde nella promozione in Serie B del 2021, con Baldini in panchina.

Per andare in Serie A, insomma, il Palermo dovrà giocare dieci gare in 35 giorni: le ultime cinque di campionato e le altre 5 dei playoff. Un calendario affollato come quello dell’Inter che è ancora impegnata su tre fronti. In un contesto del genere, vittorie e soprattutto continuità – finora merce rarissima – diventano qualità necessarie e indispensabili per il Palermo.

