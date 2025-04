GdS – “Palermo, attenzione a Biasci: quando vede i rosanero si scatena”

“Nella sfida del Ceravolo il Palermo avrà uno spauracchio in più da tenere a bada“. Questo l’avvertimento del Giornale di Sicilia, che dedica un approfondimento a Tommaso Biasci, in passato sempre pecora nera del Palermo.

Non solo bomber Iemmello, quindi, capocannoniere del torneo, ma anche il centravanti toscano che nelle precedenti tre uscite contro i rosanero ha sempre segnato e non ha mai perso. Anche se quest’anno non sta vivendo il suo momento migliore.

“La striscia si è aperta a dicembre 2023 al Barbera (0-2 momentaneo, 1-2 finale), È proseguita un mese dopo in Calabria (1-0 momentaneo, 1-1 finale) e a dicembre 2024 nuovamente in viale del Fante (0-1 momentaneo, 1-2 finale)”, si legge.