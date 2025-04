Cosmi e Aglietti a La Gazzetta: “Il Palermo si deve riscattare ai playoff”

“A Pisa stanno facendo gli scongiuri, ma questa è un’opera da portare a termine: grandissimo campionato con un lavoro straordinario, il secondo posto lo merita”.

Lo ha detto Alfredo Aglietti a “La Gazzetta dello Sport” esprimendosi sulla B e sui prossimi playoff. “Ai playoff ci saranno Spezia, Cremonese, Juve Stabia e Catanzaro, ma soprattutto il Palermo: se ci arriva bene potrebbe anche vincerli”.

Sul quotidiano anche l’opinione sul Palermo di Serse Cosmi. “Per i playoff è una gran bella lotta, intanto conta tanto ottenere un piazzamento di vantaggio. Ci sono squadre partite per la promozione diretta come Cremonese e Palermo che si devono riscattare e non possono più sbagliare: fa scalpore vederli così in basso”.