Catanzaro – Palermo, ecco la data del recupero / UFFICIALE

La Lega B ha deciso la data in cui si giocherà Catanzaro – Palermo, partita inizialmente in programma sabato 26 aprile, rinviata a causa dei funerali del Papa che si terranno la mattina. La partita giocherà domenica 27 aprile alle ore 15.

Per quanto riguarda la Serie B, tale provvedimento di rinvio è valido solamente per Sudtirol – Juve Stabia e Catanzaro – Palermo, match inizialmente in programma sabato 26 aprile. Il resto della 35a giornata si giocherà regolarmente venerdì 25 aprile.

I provvedimenti di rinvio sono stati infatti presi per tutti gli eventi calcistici italiani in programma sabato 26 aprile: per esempio, l’ultima giornata del girone C di Serie C è stato spostata di blocco a domenica 27 aprile. Anche le partite di Serie A sono state rinviate.





Per il Palermo è la seconda partita consecutiva rinviata: la prima, sempre legata alla morte del Papa, è quella contro la Carrarese, inizialmente in programma il lunedì di Pasquetta, rinviata così come tutta la 34a giornata al 13 maggio.

IL COMUNICATO

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

▪ preso atto della comunicazione del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha recepito le

indicazioni contenute nel DPCM del 22 aprile u.s. inerente la sospensione di ogni evento

sportivo in programma sabato 26 aprile 2025;

▪ visto l’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

dispone il rinvio delle gare Catanzaro-Palermo e Südtirol-Juve Stabia, valide per la 35ª giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, programmate per sabato 26 aprile 2025, a domenica 27 aprile 2025, alle ore 15.00

