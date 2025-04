Palermo Primavera, squalificato La Mantia: salterà la trasferta di Napoli

Il Giudice Sportivo di Primavera 2 ha comunicato i provvedimenti presi al termine della 27a giornata di campionato. Per il Palermo l’unico squalificato è Samuele La Mantia, importante pedina per Del Grosso, salterà la trasferta di Napoli. Per i partenopei invece non sarà dell’incontro Giuseppe De Martino.

Il Palermo è all’inseguimento di un posto in zona playoff: i rosanero sono a soli due punti dal quinto posto, l’ultimo utile per giocare gli spareggi. Le ultime partite rimaste per i rosa sono quelle contro Napoli, Bari e Cosenza.

IL PROVVEDIMENTO

LA MANTIA Samuele (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.