Serie D, Ragonesi (Acireale): “La salvezza dipende solo da noi”

L’Acireale è reduce da una brutta sconfitta sul campo del Pompei ma vuole ripartire subito per ottenere la salvezza nel campionato di Serie D girone I.

I granata sono attualmente a +1 sulla zona play out con 32 punti e sopra l’Enna che ne ha 31, ma a due giornate dalla fine dovranno giocare altrettanti scontri diretti. Prima tra le mura amiche contro una Sancataldese in forma domenica 27, poi nell’ultimo turno il 4 maggio dovranno vedersela con il Locri attualmente fanalino di coda.

Alessandro Ragonesi, direttore generale dell’Acireale, ha detto: “Rispetto all’ultima gara salvo in particolare la reazione, che è stata veemente anche se i nostri sforzi non sono stati premiati. La salvezza dipende solo da noi, al di là dei risultati degli altri campi. Faccio un appello alla nostra comunità sportiva, abbiamo bisogno di sostegno nella gara contro la Sancaltadese come hanno fatto nell’ultimo periodo”.





Ragonesi si concentra sulla prossima gara: “Abbiamo un solo obiettivo che è quello di vincere contro la Sancataldese per continuare a conservare la salvezza in questa categoria. Ribadisco che mai come in questo momento abbiamo bisogno del sostegno di tutti. L’eventuale vittoria contro i verdeamaranto sarebbe davvero determinante”.

