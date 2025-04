Eccellenza B, tutto in bilico in vista della 34a e ultima giornata

Si gioca domenica 27 aprile a partire dalla ore 16.30 la 34a e ultima giornata del campionato di Eccellenza girone B. Dopo quasi tre settimane di sosta arriveranno i verdetti di una stagione regolare combattutissima.

Lotta promozione

In quest’ultima giornata può succedere di tutto con il Milazzo primo a 63 punti che dovrà vedersela con la Jonica per festeggiare la promozione. Il Modica insegue a 61 e dovrà espugnare il campo del Rosmarino sperando nel passo falso dei mamertini. Spettatore molto interessato il Vittoria terzo a 60 punti che dovrà battere l’Atletico Catania e guardare agli altri campi. In caso di arrivo a pari punti tra due squadre, e con una combinazione di risultati non è impossibile, si dovrà giocare uno spareggio per la promozione su campo neutro.

Corsa playoff

Oltre alle squadre sopracitate, due su tre saranno costrette a giocare la fase dei play off del girone, è certa di giocare lo spareggio anche l’Avola. La Nebros, attualmente quinta e a -10 dal Modica secondo, in questo momento è tagliata fuori visto il distacco di più di 9 punti, ma in caso di successo e passo falso dei rossoblù entrerebbe di diritto nelle griglia play off.





Bagarre retrocessione

L’ultimo posto, ormai da molte settimane, ha condannato il Misterbianco alla retrocessione in Promozione. Attualmente a giocarsi il play out sarebbero Leonfortese, Mazzarrone, Aci Sant’Antonio e Real Siracusa. Tuttavia, la classifica è cortissima, quindi la Leonfortese con i suoi 33 punti spera in un passo falso di Jonica o Rosmarino (rispettivamente 34 e 35 punti) per tentare il sorpasso e la conseguente salvezza diretta.

Il programma della 34a giornata

Aci Sant’Antonio-Palazzolo

Gioiosa-Nebros

Jonica-Milazzo

Leonfortese-Avola

Leonzio-Misterbianco

Mazzarrone-Real Siracusa

Rosmarino-Modica

Vittoria-Atletico Catania