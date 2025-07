Acquafresca: “Credo sia l’anno buono per il Palermo”

Parla Robert Acquafresca. L’ex attaccante, che ha vestito le maglie di Bologna e Cagliari – tra le altre – ha rilasciato un’intervista a TMW, affrontando diversi argomenti, tra cui il prossimo campionato di Serie B.

In particolare, Acquafresca si è soffermato sul Palermo, indicandolo come una delle principali candidate alla promozione in Serie A.

“Sono stato in vacanza e ho incontrato molti tifosi palermitani. Credo davvero che questo possa essere l’anno giusto per i rosanero”, ha dichiarato.





