Palermo, la probabile formazione per la prima amichevole in ritiro

L’amichevole in programma oggi alle 17.30 chiuderà il primo ciclo di lavoro del Palermo nel ritiro in Valle d’Aosta. L’avversario sarà una selezione locale, più uno sparring partner che un reale banco di prova, ma la partita rappresenta comunque un’occasione utile per trarre le indicazioni tattiche dal lavoro svolto finora. Inzaghi ha infatti sfruttato questi giorni per osservare e valutare da vicino diversi giocatori, alternando conferme a esperimenti.

L’organico attuale è ancora incompleto, quindi la formazione iniziale che scenderà in campo non sarà quella definitiva in vista dell’esordio ufficiale contro la Cremonese, fissato per il 16 agosto. Tuttavia, l’undici titolare di oggi potrebbe somigliare, almeno in parte, a quello che affronterà i grigiorossi.

Inzaghi ha già qualche certezza, ma deve ancora sciogliere alcuni dubbi, soprattutto su quei giocatori che conosce meno. Gli ultimi allenamenti hanno visto diverse prove tattiche, in attesa che il mercato completi la rosa.





Difesa

Tra i pali dovrebbe esserci dal primo minuto Gomis, completamente recuperato dopo il lungo stop. In gare come questa, i portieri avranno poco lavoro, ma sarà comunque importante valutarne i movimenti in sintonia con la linea difensiva. Nel corso della gara troverà spazio anche Desplanches, in uscita ma apparso già in buone condizioni atletiche.

In difesa, Magnani e Ceccaroni rappresentano due certezze: uno sarà il perno centrale, l’altro agirà sul centrosinistra. Sul centrodestra è stato provato con insistenza Diakité. Le alternative sono Nicolosi e Peda, ma quest’ultimo è stato spesso considerato da Inzaghi come centrale puro, con un eventuale spostamento di Magnani sulla destra.

Centrocampo

A centrocampo, Gyasi – arrivato mercoledì – dovrebbe partire dalla panchina per poi fare il suo debutto nella ripresa. Sulla fascia destra dovrebbe agire Pierozzi, mentre a sinistra spazio all’altro nuovo acquisto, Augello, che si è già integrato bene nei meccanismi della squadra.

In mezzo, restano vive diverse opzioni. In quattro si contendono due maglie: Blin e Gomes sembrano leggermente favoriti, ma Inzaghi ha testato anche le combinazioni Gomes-Ranocchia e Blin-Segre. Le valutazioni sono ancora in corso. Al momento, il tecnico sembra intenzionato a schierare Ranocchia e Segre come centrali di centrocampo e non nel ruolo di trequartisti, almeno in questa fase iniziale del ritiro.

Attacco

In attacco, due sono i punti fermi: Pohjanpalo sarà il centravanti titolare, mentre Brunori si sta confermando nel ruolo di trequartista sul centrosinistra, un’interpretazione del ruolo che lo sta vedendo sempre più a suo agio.

Resta da definire il nome del terzo uomo sulla trequarti, sul lato destro. A sorpresa, Inzaghi ha spesso provato Vasic in quella posizione, ma nelle ultime sedute sono cresciute le quotazioni di Di Francesco, impiegato anche come esterno a tutta fascia.

Le Douaron parte leggermente indietro nelle gerarchie, ma sembra proprio quello il ruolo pensato per lui, sul centrodestra. Si attende Palumbo, che dovrebbe essere destinato a diventare il titolare in quella zona di campo.

La probabile formazione

PALERMO (3-4-2-1): Gomis; Diakité, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Augello; Vasic (Di Francesco), Brunori; Pohjanpalo.

