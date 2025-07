GdS – “Calciomercato Palermo, pressing su Bani ma il Genoa fa muro”

Resta forte il pressing del Palermo per Bani. Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che il difensore ha già dato il proprio assenso al trasferimento in rosanero.

Il Palermo avrebbe proposto al giocatore un contratto triennale a cifre importanti e un ruolo importante nel progetto tecnico. Il Genoa, però, fa muro e vorrebbe trattenere il difensore, essendo uno degli uomini di maggiore esperienza del gruppo.

La trattativa va avanti, ma non c’è ancora l’intesa col club ligure, che però non chiude totalmente le porte. L’alternativa è Cistana, finito nei rada di altre squadre. Tra gli under, resta sotto osservazione Lucchesi della Fiorentina.





