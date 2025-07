CorSport – “Il Bari fa la ‘spesa’ a Palermo: piace anche Verre”

Il Bari è una delle società più attive in sede di calciomercato. Il club pugliese, impegnato in più trattative, sta puntando con particolare riguardo sui giocatori finiti fuori dal progetto tecnico del Palermo.

A inizio sessione era finito nel mirino Di Mariano, trattativa arenata per le richieste troppo esose del giocatore. A breve dovrebbe essere ufficializzato il trasferimento al Bari di Nikoalou, che ha già raggiunto la squadra in ritiro. Ora c’è un nuovo obiettivo rosanero.

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, il Bari punta su Verre, centrocampista offensivo in uscita dal Palermo e non convocato per il ritiro in Valle d’Aosta. Su di lui si registrano gli interessamenti anche di Pescara e Sampdoria.





