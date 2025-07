Ritiro Palermo, 5º giorno: la seduta mattutina / LIVE

ORE 10.22 – La squadra rosa schierata da Inzaghi è composta da: Diakite, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Di Francesco, Pohjanpalo.

ORE 10.20 – Prende il via la fase tattica dell’allenamento: Inzaghi schiera 11 giocatori in maglia rosa contro 5 in arancio. L’obiettivo per i rosa è costruire l’azione e andare a segno dopo una sequenza di 7-8 passaggi.

ORE 10.15 – I giocatori, disposti in due file, si scambiano rapidamente il pallone con una serie di passaggi in stile “uno-due”





ORE 10.10 – I rosa iniziano una prima fase di riscaldamento. Solo 12 giocatori attualmente in campo, si tratta di: Brunori, Ranocchia, Pohjanpalo, Gomes, Avena, Pierozzi, Ceccaroni, Di Francesco, Magnani, Diakite, Brutto, Lund. L’altra parte del gruppo svolge un lavoro di forza in palestra.

ORE 10.05 – Inizia l’allenamento.

Il Palermo torna in campo. Nel giorno della prima amichevole del ritiro, contro una rappresentativa della Valle d’Aosta, i rosanero si preparano per la seduta mattutina del quinto giorno a Châtillon. A partire dalle ore 10.00 la diretta testuale sarà disponibile su Stadionews.

