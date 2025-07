Palermo, Inzaghi scende in campo ma Gomis gli para il rigore / VIDEO

Inzaghi non perde mai il suo istinto da attaccante puro. Al termine dell’allenamento del primo gruppo di rosanero scesi in campo in questo quinto giorno a Chatillon – mentre gli altri lavoravano in palestra – l’ex centravanti non ha saputo resistere alla sfida dei rigori tra Pohjanpalo e Brunori.

“Partecipo anch’io, eh”, ha detto il tecnico con il sorriso prima di unirsi alla gara. I primi a calciare sono stati proprio i due centravanti rosanero che, dopo aver battuto Gomis una volta ciascuno, si sono poi visti respingere due conclusioni da un portiere senegalese in grande spolvero.

Poi è toccato a Super Pippo. Dopo una prima rete centrale, accompagnata dalla classica esultanza che lo ha reso celebre anche per i gol meno pesanti, l’ex numero 9 del Milan è stato ipnotizzato anche lui da Gomis. “Non avevo forza nel destro”, ha scherzato per giustificare l’errore.





L’istinto del bomber, però, resta intatto nonostante la distanza dal calcio giocato: segnare. E il fatto che si misuri proprio con le due punte di diamante della rosa, Pohjanpalo e Brunori, dimostra quanto voglia trasmettere alla squadra quella competitività feroce e quella fame di vittoria che hanno sempre caratterizzato la sua carriera.



