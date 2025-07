Palermo – Rappresentativa Valle d’Aosta: le formazioni ufficiali

Scelte confermate in casa Palermo: per la prima amichevole del ritiro in Valle d’Aosta contro una rappresentativa locale, Inzaghi si affida agli undici già provati in allenamento.

Gomis sarà confermato tra i pali, protetto dalla difesa a tre composta da Diakité, Magnani e Ceccaroni. Sugli esterni spazio a Lund e Pierozzi, mentre in mezzo al campo agiranno Gomes e Ranocchia. In attacco, come previsto, il tridente sarà formato da Brunori, Di Francesco e Pohjanpalo.