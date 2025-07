Palermo, fatta per Palumbo: ecco la formula dell’operazione

Dovrebbe chiudersi a breve, in modo positivo, una delle trattative più lunghe di questo primo scorcio di mercato: Antonio Palumbo è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Palermo. Manca solo la firma e l’ufficialità da parte del club rosanero, ma l’obiettivo è farlo aggregare alla squadra già durante il ritiro in Valle d’Aosta, prima della sua conclusione.

Una trattativa complicata, caratterizzata da diversi rallentamenti. In un primo momento il Palermo aveva proposto Saric come contropartita tecnica, ma il centrocampista non ha mai mostrato reale interesse per un trasferimento al Modena. Nonostante le difficoltà, il Palermo ha sempre creduto fortemente in Palumbo, e il direttore sportivo Osti ha continuato a lavorare per trovare una soluzione.

Per qualche giorno si è valutata la possibilità di un’operazione puramente economica, ma alla fine è stata trovata la formula giusta: il Palermo ha messo sul piatto Francesco Di Mariano. Una proposta subito accolta con favore dal Modena, che ha così avviato i contatti con l’esterno palermitano.





Restava da superare lo scoglio dell’ingaggio, ma l’accordo è stato raggiunto nelle ultime ore. A questo punto, Di Mariano può considerarsi un nuovo giocatore del Modena e Palumbo uno del Palermo. L’annuncio ufficiale è atteso a breve.

