Eccellenza A, domenica la 34a e ultima giornata: arrivano i verdetti

Dopo praticamente tre settimane di sosta torna a giocarsi il campionato di Eccellenza girone A con l’ultimo atto della stagione regolare. Domenica si disputerà infatti la 34a e ultima giornata del campionato 2024/2025 con calcio d’inizio alle ore 16,30.

Corsa promozione

Tutto è già stato definito con l’Athletic Club Palermo che ha già ottenuto il pass per la prossima Serie D. Al secondo posto il Gela che, grazie al distacco di 15 punti sullo Sciacca terzo, non giocherà la fase dei play off del girone ma accede direttamente a quella nazionale. Qui i biancazzurri sfideranno la vincente degli spareggi del girone del Molise.

Lotta retrocessione

Il Lascari è già condannato all’ultimo posto e retrocede in Promozione. Resta da sistemare la griglia dei play out che però è già definita. A lottare per mantenere la categoria saranno Casteldaccia, Supergiovane Castelbuono, Oratorio Marineo e Partinacaudace. Per conoscere gli accoppiamenti occorrerà attendere i risultati di domenica, al momento l’unica certezza è che il Casteldaccia giocherà in casa e il Partinacaudace in trasferta.





Il programma della 34a giornata

Athletic Palermo-Partinicaudace 0-0

Casteldaccia- Oratorio Marineo

Castellammare-San Vito Lo Capo

Don Carlo Misilmeri-Folgore Castelvetrano

Gela-Marsala 1912

Lascari-Sciacca

Parmonval-Supergiovane Castelbuono

San Giorgio Piana-Accademia Trapani