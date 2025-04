Foggia, scossone prima dell’ultima giornata: esonerati allenatore e ds

Ore caldissime in casa Foggia: il club pugliese sta vivendo un momento difficilissimo, con i calciatori che non ricevono gli stipendi e pagano di tasca loro le trasferte. A una sola giornata dal termine e con lo spettro playout che aleggia visto il solo punto di distanza dalla Casertana, il club ha deciso di esonerare l’allenatore Luciano Zauri e il direttore sportivo Luca Leone.

Il presidente Canonico ha rassegnato le dimissioni all’inizio del mese di aprile: “Non pagherò gli stipendi. Peraltro non sono più presidente del club. La società ora fa riferimento ad un amministratore unico, che è Michele Bitetto. Il Foggia per me è un capitolo chiuso”, aveva affermato l’imprenditore in una delle ultime uscite pubbliche.

IL COMUNICATO

Il Calcio Foggia 1920 comunica l’esonero del DS Luca Leone e dell’allenatore Luciano Zauri. A Leone e Zauri il club rossonero augura le migliori fortune sportive e professionali. Inoltre, comunica che la guida tecnica della prima squadra è affidata al mister dell’Under17 rossonera Antonio Gentile.