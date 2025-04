Funerali Papa, l’ultima giornata del girone C di Serie C rinviata a domenica / UFFICIALE

La Serie C ha ufficializzato tramite una nota pubblicata sui propri canali, il posticipo dell’ultima giornata di campionato del girone C. Le partite, inizialmente previste per il 26 aprile, sono state rinviate al 27 aprile a causa dei funerali del Pontefice, che si terranno proprio il 26 aprile. Tutte le gare verranno disputate in contemporanea, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.00.

IL COMUNICATO UFFICIALE

La Lega Pro, preso atto della comunicazione del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che recepisce le indicazioni contenute nel DPCM odierno, dispone che le sottoindicate gare, a parziale modifica del com. uff. n.112/DIV del 17.02.2025, vengano posticipate nella data e con l’orario di seguito riportati:

DOMENICA 27 APRILE 2025





ACR MESSINA JUVENTUS NEXT GEN Ore 20.00

AUDACE CERIGNOLA – LATINA Ore 20.00

AVELLINO – TEAM ALTAMURA Ore 20.00

AZ PICERNO – FOGGIA Ore 20.00

CAVESE – SORRENTO Ore 20.00

GIUGLIANO – BENEVENTO Ore 20.00

POTENZA – CATANIA Ore 20.00

TRAPANI – CASERTANA Ore 20.00

