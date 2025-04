Funerale del Papa il 26 aprile, Catanzaro – Palermo non si gioca: partita rinviata

La notizia ora è ufficiale: la partita tra Catanzaro e Palermo, inizialmente prevista per sabato 26 aprile alle ore 17.15, è stata rinviata in seguito alla decisione del Governo italiano di proclamare cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, i cui funerali si terranno proprio sabato mattina in Vaticano.

Sabato senza sport: stop alle partite

La conferma è arrivata direttamente al termine del Consiglio dei Ministri, attraverso le parole del ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha annunciato la sospensione di tutte le partite previste sabato, in segno di rispetto per le esequie del Pontefice. Le gare in programma domenica, invece, si disputeranno regolarmente. Ora si attende una nota ufficiale della Lega che comunichi le nuove date per il recupero delle partite rinviate.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha invitato tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo previsto per sabato 26 aprile, giorno in cui si terranno i funerali di Papa Francesco. Malagò ha inoltre chiesto che, per tutta la settimana, in occasione delle competizioni che si disputeranno regolarmente, venga osservato un minuto di silenzio in memoria del Pontefice, come segno di cordoglio e partecipazione da parte del mondo dello sport.





Rinvii e incastri: calendario sempre più fitto

La decisione coinvolge anche altri match di rilievo, tra cui Lazio – Parma, Roma – Inter e Como – Genoa, valide per la 34a giornata di Serie A, oltre a Südtirol – Juve Stabia in Serie B.

Per il Palermo, che si trovava già di fronte a un calendario fitto, il rinvio rappresenta un’ulteriore complicazione. I rosanero torneranno in campo il 1° maggio contro il Südtirol, poi affronteranno il Cesena il 4 maggio, il Frosinone il 9 e chiuderanno la stagione regolare il 13 maggio contro la Carrarese. Quest’ultima gara era inizialmente prevista per il 21 aprile, ma era già stata posticipata proprio a causa della morte del Santo Padre.

LEGGI ANCHE

PALERMO – CARRARESE, LA DATA DEL RECUPERO