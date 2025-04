Palermo – Carrarese rinviata, il dolore del club rosa per la morte di Papa Francesco

Palermo – Carrarese, come tutte le altre partite in programma oggi, non si giocherà. La morte di Papa Francesco ha scosso il mondo e la FIGC ha deciso di sospendere tutti i tornei, dalla Serie A fino ai dilettanti. Le gare sono rinviate a data da destinarsi.

La Lega Serie B sta valutando quando recuperare la 34a giornata. Il calendario è molto intasato, si gioca a ritmi serrati e il 15 maggio è in teoria previsto il turno preliminare dei playoff. L’opzione più probabile sembra quella di recuperare Palermo – Carrarese e le altre gare rinviate dopo l’ultima di campionato, quindi dopo il 9 maggio. QUI I DETTAGLI.

Il club rosanero ha pubblicato una nota per ricordare Papa Francesco, una figura profondamente legate al calcio. “Il Palermo, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio […]. Il ricordo della sua visita in città del 15 settembre 2018 rimarrà indelebile nella memoria di tutti i palermitani”, si legge.





Anche la Carrarese, che sarebbe dovuta essere l’avversario dei rosa in questa giornata, ha pubblicato un comunicato: “Carrarese Calcio 1908 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Santo Padre. Il club di Piazza Vittorio Veneto, il nostro staff e i giocatori si stringono in un abbraccio commosso alla Chiesa universale, ricordando con gratitudine la Sua misericordia e il Suo esempio”.

LA NOTA DEL PALERMO SU PAPA FRANCESCO

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco.

Il ricordo della sua visita in città del 15 settembre 2018 rimarrà indelebile nella memoria di tutti i palermitani. Dopo aver celebrato al Foro Italico la Messa in occasione del 25° anniversario della morte del beato Pino Puglisi, il Papa pranzò al fianco di Fratel Biagio Conte e dell’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice, insieme agli ospiti della Missione Speranza e Carità. Prima di lasciare la città, il Santo Padre volle rendere omaggio anche alle vittime della strage di Capaci fermandosi in raccoglimento ai piedi della stele commemorativa.

LA NOTA DEL PALERMO SUL RINVIO

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, la FIGC ha sospeso tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti.

La gara Palermo-Carrarese è pertanto rinviata a data da destinarsi.

LEGGI ANCHE

MORTE PAPA FRANCESCO, IL CALCIO SI FERMA

È MORTO PAPA FRANCESCO

PAPA FRANCESCO E LA PASSIONE PER IL CALCIO