Palermo – Carrarese rinviata, le possibili date del recupero

La FIGC ha deciso di bloccare tutte le competizioni dopo la morte di Papa Francesco. Una notizia che ha scosso il mondo e anche il calcio ha deciso di fermarsi per rispetto. Dalla Serie A ai dilettanti, nessuno scenderà in campo nel giorno di Pasquetta, compreso il Palermo.

La Lega Serie B è al lavoro per definire la data del recupero della 34a giornata, e tra le sfide c’è Palermo–Carrarese. Il calendario resta particolarmente fitto, con partite a distanza ravvicinata e il turno preliminare dei playoff fissato, almeno teoricamente, per il 15 maggio. L’ipotesi più accreditata al momento è che il match dei rosanero, così come le altre gare rinviate, venga disputato dopo la conclusione della regular season, quindi successivamente al 9 maggio.

La prossima partita dei rosa è in programma il 26 aprile, in casa del Catanzaro. Il primo maggio è prevista Palermo – Südtirol, poi la squadra di Dionisi tornerà in campo il 4 a Cesena. L’ultima giornata di regular season è fissata il 9 maggio e i rosa affronteranno il Frosinone. Date molto ravvicinate, per questo la soluzione più probabile sembra il recupero dopo il turno conclusivo, anche in infrasettimanale.





Da valutare anche il calendario dei playoff. La Lega B ha fissato i turni preliminari giovedì 15 maggio (la sfida tra la settima classificata e la settima) e venerdì 16 maggio (quinta contro ottava). Bisogna capire se le date rimarranno invariate.

