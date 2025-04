Serie A e C, ufficiali le date dei recuperi: il comunicato della Lega

Le quattro partite di Serie A rinviate per la scomparsa di Papa Francesco saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle 18:30. Lo ha stabilito la Lega Serie A, che ha annunciato la decisione tramite un comunicato ufficiale.

Sempre mercoledì 23 aprile, ma alle 18:00, verrà recuperata anche l’intera 37esima giornata del Girone B di Serie C, come comunicato dalla Lega Pro in una nota ufficiale.

LA NOTA DELLA LEGA

Facendo seguito ai rinvii delle gare della 33ª giornata del Campionato Serie A Enilive di cui al CU n. 210 pubblicato in data odierna, di seguito il programma dei recuperi delle gare interessate





CAGLIARI – FIORENTINA Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

GENOA – LAZIO Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

PARMA – JUVENTUS Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

TORINO – UDINESE Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

LEGGI ANCHE

PALERMO – CARRARESE RINVIATA, IL DOLORE DEL CLUB ROSA

PALERMO – CARARRESE RINVIATA, LE POSSIBILI DATE DEL RECUPERO