Napoli, Lucca si presenta: “Per la prima volta mi vengono i brividi”

Lorenzo Lucca si presenta: il nuovo attaccante del Napoli ha parlato nella sua prima conferenza stampa da calciatore azzurro. Per l’ex Palermo si tratta di uno step molto importante nella sua carriera dopo l’ottima avventura all’Udinese.

“Devo ringraziare la mia famiglia, forse è la prima volta che mi vengono i brividi mentre gioco a calcio – afferma, parole riportate da Gianlucadimarzio.com -. Sto facendo amicizia con tutto il gruppo. Impossibile non trovarsi bene qui a Napoli”.

“Sono migliorato sotto tanti punti di vista, in questo momento posso migliorare nel dialogo in campo con i compagni. Non fa bene pensare solo al gol, devo cercare di aiutare i miei compagni perché loro mi metteranno nelle condizioni migliori possibili per fare gol”.