Sampdoria, Donati si presenta: “Un onore essere qui, ho ottime sensazioni”

Massimo Donati si presenta. Il nuovo allenatore della Sampdoria ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo nel club ligure: si tratta della sua prima grande esperienza, non aveva infatti mai allenato in Serie B.

“Essere qui è un onore. È una grande opportunità – afferma Donati -. Lo stadio pieno sarà il nostro valore aggiunto, la passione della gente può aiutarci a tirare fuori il massimo”.

Sulla stagione precedente: “Il passato è alle spalle, per me e per la squadra. Bisogna solo imparare dagli errori. Adesso contano l’impegno, il lavoro quotidiano e l’organizzazione”.