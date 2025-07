Siracusa, il nuovo ds è Antonello Laneri / UFFICIALE

Il Siracusa ha ufficialmente annunciato il ritorno di Antonello Laneri come direttore sportivo del club. Per dirigente originario di Leonforte e classe 1963 si tratta di un ritorno in un club importante per la sua carriera.

Laneri infatti ha vestito i panni di responsabile tecnico e ds del Siracusa tra il 2015 e il 2019, contribuendo in modo decisivo alla promozione in Lega Pro.

Si può parlare di un vero e proprio esperto del calcio siciliano: oltre al Siracusa ha infatti alle spalle esperienze significative come ds a Trapani, Catania e anche ad Agrigento con l’Akragas.