Ritiro Palermo, 9° giorno: la seduta pomeridiana / LIVE

ORE 18.37 – I giocatori indossano le scarpe da ginnastica: è il momento del fartlek, una corsa a gruppi e a tempo che alterna diverse intensità, pensata per migliorare forza e resistenza fisica.

ORE 18.25 – Reti di Gyasi, Pierozzi e Vasic nella partitella a tema.

ORE 18.18 – È il momento della partita a tema: si segna in una delle tre porticine posizionate ai margini delle aree di rigore.





ORE 18.13 – Inzaghi batte il ferro sull’attacco alla profondità da parte degli esterni di centrocampo e la loro ampiezza.

ORE 18.00 – I rosa rispondono con un 3-4-1-2: Diakité, Blin e Avena in difesa; Squillacioti e Lund sugli esterni, Gomes e Ranocchia in mezzo al campo; Vasic agisce da trequartista con Le Douaron, alle spalle di Corona.

ORE 17.58 – Gli arancio si schierano con un 3-5-2: Pierozzi, Nicolosi e Ceccaroni formano la linea difensiva; a centrocampo Gyasi e Augello agiscono sulle corsie, con Segre, Brutto e Di Francesco in mezzo; in attacco la coppia formata da Brunori e Pohjanpalo.

ORE 17.56 – I rosa si dispongono per una partitella 10 contro 10 a tocchi liberi. Il punto si assegna quando la palla viene ricevuta all’interno di uno spazio delimitato dai cinesini.

ORE 17.53 – Lavoro differenziato per Peda.

ORE 17.50 – I rosa iniziano l’attivazione con la palla: l’esercizio prevede uno slalom in conduzione, seguito da un passaggio alla sponda e da un lancio in profondità per il compagno al fianco.

ORE 17.40 – La squadra è impegnata in un’attivazione motoria senza palla, mentre Magnani non è in campo insieme ai compagni.

ORE 17.33 – Inizia l’allenamento.

Il Palermo riprende la preparazione dopo il successo nella seconda amichevole precampionato contro il Paradiso. I rosanero tornano ad allenarsi nel pomeriggio, nel corso del nono giorno di ritiro in Valle d’Aosta. A partire dalle 17:30 la diretta testuale della seduta su Stadionews.

