Tuttosport – “Avellino, ecco Insigne dal Palermo”

Non solo entrate per il Palermo che si concentra anche sulle uscite di alcuni giocatori che non fanno più parte del progetto di Inzaghi.

Uno di questi è Roberto Insigne, che ha deluso nella sua permanenza in rosanero ed è corteggiato da tempo dall’Avellino. Trovata la quadra per un matrimonio già scritto: Insigne aveva già dato disponibilità e preferenze per il trasferimento e, secondo Tuttosport, è arrivato il momento dei saluti.

“Questa settimana, l’Avellino ufficializzerà l’ala destra Roberto Insigne, 31 anni, in uscita dal Palermo, da tempo bloccato dal club irpino, respinti gli inserimenti di altre società”, si legge.