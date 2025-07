Palermo, il rebus Corona: resta o va via? I tifosi hanno già deciso

Giacomo Corona è il giocatore più discusso di questo primo scorcio di ritiro del Palermo. È evidente che i tifosi rosanero si siano schierati dalla parte della sua permanenza in rosa, nonostante le voci insistenti su un possibile prestito in Serie B.

La stagione scorsa al Pontedera lo ha fatto crescere, in tutti i sensi: 11 gol in 37 presenze, una maturità conquistata sul campo e la fiducia di poter ambire a qualcosa di più. Proprio questo rendimento ha spinto Inzaghi e il suo staff a osservarlo con particolare attenzione durante la preparazione estiva a Chatillon, dove l’attaccante palermitano si è già messo in mostra.

I tifosi lo vogliono a casa

Le quattro reti segnate alla rappresentativa locale valdostana e il gol realizzato contro il Paradiso – pur trattandosi di amichevoli – non hanno fatto che rafforzare la posizione di Corona agli occhi del pubblico.





Nella seconda uscita, contro gli svizzeri, il giovane – che ha da poco cambiato la maglia numero 16 con la 31 – è stato accolto da applausi, affetto e complimenti, prima e dopo il match, soprattutto durante il consueto momento degli autografi.

Anche Inzaghi ha voluto sottolineare il suo apprezzamento in conferenza stampa: “I giovani forti rimangono a Palermo”, ha detto, menzionando anche Corona e lasciando intendere chiaramente la volontà di tenerlo in rosa. Non a caso, al termine di diverse sedute di allenamento in Valle d’Aosta, il tecnico si è intrattenuto a lungo con lui, a conferma di una fiducia che va ben oltre le dichiarazioni di facciata.

Mercato aperto, ma la strada è tracciata

È vero: il mercato è ancora lungo e tutto può succedere. Ma il messaggio di Inzaghi è chiaro. Il classe 2004 sembra ormai inserito nel gruppo, e avrebbe finalmente l’occasione di affrontare la sua prima stagione in Serie B con la maglia della sua città. Il feeling con i compagni è evidente e la sensazione condivisa, dentro e fuori dallo spogliatoio, è che nessuno abbia voglia di lasciarlo partire.

Il tecnico ha inoltre ribadito il principio cardine della sua gestione offensiva: “Giocheranno tutti e quattro gli attaccanti, chi 60 minuti e chi 30, ma tutti saranno utili”. Questo lascia intendere che Corona potrà avere spazio reale per crescere e incidere. Che possa restare a Palermo non è più una speranza ingenua: è un’ipotesi concreta.

