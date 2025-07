Palermo, Inzaghi dribbla il preparatore e fa lo “sconto”… alla squadra

Una scena goliardica ha concluso la nona giornata di ritiro in Valle d’Aosta: fine allenamento. Nessuno è stato risparmiato dalle fatiche della corsa che ha contraddistinto la parte finale della seduta pomeridiana.

Il gruppo, provato e stremato, conclude una mezz’ora intensa sotto il sole cocente di Châtillon. Inzaghi compatta il Palermo, si mette davanti e guida il gruppo: una scena che ben rappresenta lo spirito del lavoro svolto fin dai primi giorni di ritiro. Parte così la sessione finale di corsa. I giocatori, convinti che manchino ancora quattro giri, iniziano a sperare che il tecnico li fermi prima.

Ma Inzaghi non cede. Quando il primo giro è quasi completato, chiede ai suoi collaboratori: “Quanti ne mancano?”, “Quattro”, rispondono. È lì che il mister si lascia andare a un simpatico “vaffa”, gira improvvisamente verso gli spogliatoi e si porta dietro tutta la squadra, tra le risate generali. Allenamento finito. È l’unica seduta del nono giorno di ritiro, ma lascia il segno.





Inzaghi è anche e soprattutto questo: spirito di squadra e coesione. Non perde occasione per rafforzare l’identità del gruppo: dalle simboliche “bocce” per i perdenti dei giochi di riscaldamento, ai colloqui regolari in cerchio prima di ogni sessione.

Il “noi” viene prima dell’“io”. È questo il credo calcistico che guida ogni scelta di Inzaghi, ancora prima degli schemi, delle tattiche o dei calci piazzati. Pretende molto dai suoi, ma sa anche alleggerire la fatica con momenti collettivi che cementano il gruppo e ne fanno una squadra vera.

