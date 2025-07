Ranocchia: “La scorsa stagione non è stata all’altezza. Mi piace giocare da play”

Parla Filippo Ranocchia. Il centrocampista del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta mattutina, nel decimo giorno di ritiro. Ranocchia ha elogiato il lavoro svolto dalla squadra in questa prima fase, soffermandosi in particolare sulla compattezza del gruppo.

A proposito del gol segnato a La Spezia, ha raccontato di averlo rivisto più volte. Quanto al ruolo in campo, ha spiegato di trovarsi a proprio agio nel ruolo di play che mister Inzaghi gli sta ritagliando, un compito che aveva già ricoperto durante le esperienze a Empoli e Monza.

Tra il gruppo e Inzaghi, ha assicurato Ranocchia, c’è grande sintonia. Ha poi ribadito quanto l’unione dello spogliatoio possa rivelarsi determinante nel corso della stagione. Infine, parlando dei nuovi arrivati, ha sottolineato come si tratti di due giocatori di ottimo livello, già perfettamente integrati nel gruppo.





ORE 12.10 – Stiamo lavorando bene. Abbiamo tanto lavoro da fare ma si sta creando un bel gruppo. La scorsa stagione non è stata all’altezza: ci sono stati molti alti e bassi ma siamo qui per ripartire. Vogliamo dimostrare il nostro vero valore”.

ORE 12.11 – “Gol a La Spezia? L’ho rivisto un po’ di volte. Purtroppo la partita è andata male ma il gol è stato bello. Questa stagione dobbiamo trovare costanza e dobbiamo essere più presenti. Devo prendere qualche pausa in meno. Quando sono arrivato avevo compiti tattici diversi. Il gol lo cerco e continuerò a cercarlo indipendentemente dal ruolo”.

ORE 12.12 – “In questo momento sto provando un ruolo di regista e c’ho sempre giocato. Il mio ruolo è il centrocampista di costruzione. Riguardo un ruolo più offensivo penso che potrei farlo ma sono più un centrocampista a tutto tondo”.

ORE 12.15 – “Siamo complici tra di noi e col mister. Inzaghi ha subito cercato di creare un gruppo unito che può fare la differenza, ci puntiamo molto. I nuovi? Sono due giocatori che si stanno inserendo benissimo. Sono due giocatori di grande livello: si vede la loro qualità”.

ORE 12.16 – “Di solito la porta la sposta lo staff. Noi lo facciamo tutti insieme: può sembrare banale ma fa capire cosa vuole il mister. Bisogna fare anche questi piccoli sacrifici per arrivare ai nostri obiettivi”.

