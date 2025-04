Serie A, rinviate le tre partite del 26 aprile / UFFICIALE

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile 2025, il Governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, da oggi fino a sabato 26 aprile, data in cui si svolgeranno i funerali solenni in Vaticano alle ore 10.

Come conseguenza, tutte le partite previste per quella giornata verranno ufficialmente rinviate. Per la 34a giornata di Serie A, i match interessati sono Como – Genoa, Lazio – Parma e Roma – Inter. La decisione è stata presa in segno di rispetto istituzionale e di partecipazione al lutto della comunità nazionale.

L’annuncio è arrivato al termine del Consiglio dei Ministri per bocca del ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha annunciato la sospensione delle partire per sabato, il giorno dei funerali. Domenica le partite si giocheranno regolarmente. Ora si attende la nota delle Lega sulla data per il recupero delle partite che erano fissate sabato.





Se per Lazio – Parma si pongono anche importanti questioni legate all’ordine pubblico nella Capitale, considerato l’alto afflusso previsto per i funerali, per le altre partite rimanevano margini di incertezza. Tuttavia, non dovrebbe essere complicato ricalendarizzare Como – Genoa, dato che entrambe le squadre sono già salve e non coinvolte in competizioni europee o nazionali.

Diverso è il discorso per l’Inter, impegnata sia in semifinale di Coppa Italia che in semifinale di Champions League. In caso di accesso a entrambe le finali, trovare una data utile per recuperare il match contro la Roma diventerebbe una vera e propria impresa logistica. Una possibile soluzione, che implicherebbe però il sacrificio di un giorno di riposo, potrebbe essere quella di disputare la gara domenica 27 aprile, visto che Barcellona – Inter è in programma mercoledì 30.

