Palermo, in beneficienza i 600 pasti già pronti per la gara con la Carrarese / FOTO

Il Palermo ha trasformato il rinvio della gara contro la Carrarese, inizialmente prevista per il 21 aprile e posticipata in seguito alla morte di Papa Francesco, in un’occasione per compiere un gesto concreto di solidarietà. Invece di disperdere le oltre 600 porzioni già pronte per il catering dello stadio, il club rosanero ha scelto di donarle alla Missione Speranza e Carità, fondata dal missionario Biagio Conte, figura storica dell’assistenza ai più bisognosi in città.

La scelta del Palermo assume un significato ancora più profondo: proprio quella missione fu uno dei luoghi visitati da Papa Francesco durante la sua ultima visita nel capoluogo siciliano, rendendo l’iniziativa un “cerchio che si chiude, ma come ogni cerchio riparte”, come ha scritto il club in una nota ufficiale. Un gesto semplice ma potente, che unisce il dolore per la scomparsa del Santo Padre con l’impegno quotidiano per chi vive ai margini.

Iniziativa simile anche del Brescia, che ha donato i circa 350 pasti previsti per il proprio match casalingo alla Caritas Madre Eugenia Menni, attiva nel territorio bresciano. Anche in questo caso, si è scelto di non sprecare ma di restituire valore a ciò che era stato preparato, trasformando un rinvio per lutto in un’occasione di sostegno e condivisione.





